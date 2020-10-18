НМ ЛНР: Украинская армия перехватила беспилотник ОБСЕ

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В районе Рубежного вооруженные формирования Украины перехватили беспилотный летательный аппарат наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В районе населенного пункта Рубежное противнику удалось двумя станциями радиоэлектронной борьбы «Букавель АД» подавить сигнал беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, в результате чего наблюдатели миссии потеряли летательный аппарат малого радиуса действия, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий рассказал, для чего киевские силовики препятствуют работе международных наблюдателей.

- Активное применение средств РЭБ ВСУ, целью которых является сокрытие от ОБСЕ фактов размещения военной техники, также зафиксировано в районе поселка городского типа Мироновский, - сказал Яков Осадчий.

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