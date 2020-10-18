Коронавирус в ДНР выявили еще у 101 жителя

За сутки ковидную инфекцию выявили у 101 жителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 101 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 17 октября, выявлено 101 случай заболевания, - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве ДНР рассказали, что по состоянию на 10.00 18 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 5278.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) – 2560 пациентов, выписаны – 2369 человек, летальных случаев – 349, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

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