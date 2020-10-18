Коронавирус в ЛНР: За все время зарегистрировано 1340 зараженных

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 1340 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 28 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 18 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1340, - говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 991 человек.

- Зарегистрирован один летальный случай, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве Республики. - Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 61 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой визит - это не проверка, а беспокойство»: Министр здравоохранения ДНР отправился в «красную зону», где лечат зараженных коронавирусом

Александр Оприщенко с рабочим визитом посетил 3-ю горбольницу (подробности)