18 октября в Донецке будет сильный дождь, +20 градусов. Фото: Евгения Карпачева

В Донецке и Донецкой Народной Республике 18 октября будет переменная облачность. Ночью и утром пройдет сильный дождь.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха ожидается от 18 до 20 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святой Харитины. В народе этот день называли «Харитины - первые холстины». С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдет.

По прогнозам синоптиков, 19 октября в Донецке и ДНР будет переменная облачность, на несколько градусов станет прохладнее.

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