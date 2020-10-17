Больше 80 человек не попали в ЛНР из-за остановки работы КПВВ у Станицы. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин

Больше восьмидесяти человек не смогли попасть в ЛНР, так как украинская сторона приостановила работу контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Станица Луганская». Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ЛНР.

Украинская сторона в одностороннем порядке приостановила работу КПВВ.

- На возмущение граждан, которые не были уведомлены о закрытии, украинские боевики ссылались на прямой приказ командующего «ООС» Кравченко, действия которого являются преступными, ограничивающими свободу перемещения жителей, - говорится в сообщении.

В Народной милиции призвали международные правозащитные организации обратить внимание на вопиющий факт и принять возможные меры для предотвращения подобных нарушений.

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