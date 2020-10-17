В Луганске после продолжительной болезни ушел из жизни митрополит Иоанникий. Фото: Луганская епархия

Митрополит Иоанникий, больше 20 лет возглавлявший Луганскую епархию, скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Луганской епархии.

- 17 октября после продолжительной болезни на 83-м году жизни преставился ко Господу высокопреосвященнейший митрополит Иоанникий, многие годы управлявший Луганской епархией, - говорится в сообщении. - Доверие людей к нему было безграничным. Он мягко наставлял мудрым словом, дарил прихожанам надежду, помогал укрепиться в вере, найти утешение. Большинство священнослужителей, несущих ныне свое послушание в трех епархиях Луганщины, были рождены возложением его святительских рук у Престола Божия.

В епархиальном управлении рассказали, что за годы служения владыка снискал любовь и глубокое уважение и духовенства, и паствы.

- Владыка Иоанникий был мудрый, светлый, искренний, добрый и чистый сердцем человек и являлся лучшим примером для всех окружающих. В памяти луганчан навсегда останутся самые теплые воспоминания об этом выдающемся человеке, - сказали в епархии.

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