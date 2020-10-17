ВСУ четвертые сутки подряд не прекращают обстреливать Яковлевку. Фото: ТК «Звезда»

Сегодня, 17 октября, Вооруженные формирования Украины открыли огонь по району Яковлевки под Ясиноватой. Это село оказывается под обстрелом четвертый день подряд. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки, применялся гранатомет, выпущена одна граната, - говорится в сообщении.

В минувшие сутки украинские боевики трижды открывали огонь в направлении Яковлевки. 15 октября по селу стреляли из минометов. Тогда под обстрел попала бригада железнодорожников. А14 октября СЦКК зафиксировало гранатометный обстрел Яковлевки.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.

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