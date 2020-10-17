В Донбассе украинские боевики пригнали в жилые районы зенитный ракетный комплекс и бронетехнику. Фото: ВКонтакте

В Донбассе украинские боевики пригнали зенитный ракетный комплекс «Оса» и пять бронетранспортеров в жилые массивы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

- За прошедшие сутки выявлено размещение техники: из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады - два бронетранспортера вблизи жилого района населенного пункта Счастье; из состава 24-й отдельной механизированной бригады - две боевые бронированные машины в районе населенного пункта Дилеевка; из состава 30-й отдельной механизированной бригады - один ЗРК «Оса» в населенном пункте Викторовка, одна боевая бронированная машина в населенном пункте Новозвановка, - говорится в сообщении.

Эти факты подтверждаются отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 16 октября.

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