В Донецке спасатели МЧС спасли двух детей на пожаре в 9-этажке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецке в Ленинском районе пожар в девятиэтажном доме унес жизни двух пожилых людей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
- В двухкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Днепродзержинской был пожар, в результате которого погибли две женщины 1947 и 1943 годов рождения, соответственно, - говорится в сообщении.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из квартиры этажом выше двух маленьких детей.
- Ребятишки, а также их мать с диагнозом отравление продуктами горения в удовлетворительном состоянии госпитализированы в больницу. Во время спасательной операции из задымленного подъезда были эвакуированы жильцы, - рассказали в МЧС.
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