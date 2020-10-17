За все время от коронавируса в ДНР выздоровели 2369 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня коронавирус в ДНР выявили у 5177 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 16 октября, выявлено 119 новых случаев заболевания. Всего на утро 17 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 5177. За сутки с дважды отрицательным тестом выписан 41 человек. Кроме того, зарегистрировано 12 летальных случаев – мужчины в возрасте от 50 до 86 лет и женщины в возрасте от 36 до 87 лет, - говорится в сообщении.

Сейчас от коронавируса в ДНР проходят лечение 2459 пациентов. Если раньше все заразившиеся походили лечение в стационаре, то теперь людей с легкой формой ковид не госпитализируют. За все время с болезнью справились 2369 человек. В то время как 349 пациентов умерли.

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