В Донбассе украинские боевики глушили беспилотник ОБСЕ, обнаруживший их зенитно-ракетный комплекс «Оса». Фото: Штаб ООС

Украинские силовики с помощью приборов радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в окрестностях Рубежного. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Для недопущения обнаружения беспилотниками ОБСЕ запрещенного вооружения в зоне ответственности 14-й бригады в районе Рубежного зафиксировано применение станции радиоэлектронной борьбы «Букавель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ с задачей подавления каналов управления и навигации беспилотников миссии, вскрывшего ранее в указанном районе зенитно-ракетный комплекс «Оса», - говорится в сообщении.

Ранее в Народной милиции неоднократно сообщали, что киевские силовики постоянно глушат каналы управления и навигации беспилотников ОБСЕ. В ВСУ целые батальоны специализируются только на этом.

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