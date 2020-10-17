В ДНР ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие

В ДНР ВСУ четыре раз за сутки нарушили перемирие. Фото: ТК «Звезда»

За прошедшие сутки украинская сторона восемь раз нарушила дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия, из которых четыре - огневые провокации. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- На Донецком направлении боевики 1 батальона 54 бригады ВФУ с позиций в районе Авдеевки три раза открыли огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении Яковлевки. На Мариупольском направлении боевики батальона морской пехоты 36 бригады ВФУ, с позиций в районе Водяного открыли огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в направлении Ленинского, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, военные СЦКК зафиксировали полеты украинских беспилотников. С помощью их боевики проверяли, как замаскировали бронетехнику, которую, как мы сообщали ранее, они пригнали с мест отведения. Все чаще наблюдатели Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ фиксируют в своих отчетах размещение украинской стороной боевой техники в жилых районах.

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