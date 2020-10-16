Погода в Донецке на день: На смену пасмурному утру 17 октября придет ясный вечер

За последние 130 лет 17 октября максимальная температура составляла 21.9 градусов тепла, а минимальная – минус 10 градусов Фото: Алина Ефименко

Погода в Донецке 17 октября будет пасмурная. С самого утра на небе появятся облака. В течение дня они могут немного рассеяться. А уже вечером, по прогнозам синоптиков, от них практически не останется и следа на небе. Осадков на протяжении дня не будет.

С 21.00 16 октября до 21.00 17 октября температура воздуха будет колебаться от 10 градусов тепла ночью до 22 градусов днем. Ветер будет юго-западном и южном направлении. Скорость воздушных потоков может составлять от 4 – 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. С этого дня, по наблюдениям наших предков, начинало сильнее холодать. Да так, что выпадал первый снег. Если это произошло, значит зима поздно утвердится в своих правах. Чем позже выпадет снег, тем более ранней будет зима.

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