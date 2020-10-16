Ограничительные меры для заведений общепита в ЛНР продлили

ЧПСК продлила срок действия ограничительных мер в Республике из-за COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неполный рабочий день для заведений общественного питания в ЛНР продлили до 25 октября по решению Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве ЛНР. Это вынужденная мера, которую приняли в Правительстве Республики в связи с угрозой распространения коронавируса.

— С целью предупреждения распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19: сократить время работы всех предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных, фастфудов) до 15:00. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий. Срок – с 19 до 25 октября 2020 года, — говорится в сообщении ЧПСК.

Кроме того, ЧПСК дала распоряжение пока не переходить образовательным учреждениям Республики в полноценный режим работы. Так, каникулы у школьников продлятся до 25 октября. То есть на учебу они выйдут на неделю позже. А студенты вернутся в вузы только по особому распоряжению. До этого момента они будут получать задания от преподавателей дистанционно.

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