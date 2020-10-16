Бесплатная дезинфекция рук: Молодежь в центре Донецка провела акцию «СТОПковид»

Молодые люди призывали людей ежедневно соблюдать эпидемиологические меры. Фото: пресс-служба "Молодой Республики"

Сегодня активисты общественной организации «Молодая Республика» провели акцию «СТОПковидДНР». В местах массового скопления людей в центре Донецка они предлагали прохожим бесплатно обработать руки антисептиком. Тем самым побуждая их соблюдать меры профилактики гриппа и коронавирусной инфекции.

— Наша молодежь всегда была и будет двигателем любого процесса. И сегодняшняя акция это доказала. В сложную для всех нас эпидемиологическую ситуацию активисты самостоятельно «вышли на борьбу с коронавирусом». Ребята прекрасно понимают, что существенно это не повлияет на процесс, но ответственности нашим гражданам добавит, — отметил руководитель организации Кирилл Макаров.

Также Макаров добавил, что акция «СТОПковидДНР» пройдет во всех остальных городах и районах Республики.

Акцию проводили в самых густонаселенных местах Донецка. Фото: пресс-служба "Молодой Республики"

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