За грубые нарушения должностных обязанностей: Глава ДНР снял с должности мэра Зугрэса

Глава ДНР снял с должности мэра Зугрэса. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин освободил от занимаемой должности мэра Зугрэса Николая Пояуса. Об этом говорится в указе руководителя государства № 360, который был опубликован на официальном сайте лидера страны.

15 октября во время совещания с главами городов и районов Глава Республики сообщил, что Пояус снят с должности за нарушения при подготовке города к отопительному сезону.

- Считаю, что здесь выражу мнение многих жителей города Зугрэса: Вы не справились со своими обязанностями, и называться руководителем города сейчас – это не Ваше, - заявил Денис Владимирович. - Я освобождаю Вас от исполнения обязанностей главы администрации города Зугрэса в связи с грубым нарушением должностных обязанностей.

Подготовку Зугрэса к отопительному сезону было поручено взять под личный контроль главы Харцызска Виктории Жуковой.

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