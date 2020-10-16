Дарья Морозова обратилась к гражданам ДНР, находящимся в Киргизии

Дарья Морозова. Фото: Сайт омбудсмена ДНР

После парламентских выборов в Киргизии, которые прошли 4 октября, в Бишкеке начались массовые акции протеста. В связи с этим, Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова призвала соотечественников, которые находятся в Киргизской Республике быть осторожными.

- Тревожным событием остаются протесты, начавшиеся во время парламентских выборов в Киргизии. На данный момент обстановка продолжает оставаться сложной. В связи с этим омбудсмен призывает граждан ДНР, находящихся в настоящее время на территории Киргизской Республики, быть осторожными, соблюдать бдительность и избегать скоплений протестующих, - говорится в обзоре социально-гуманитарной ситуации, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.

Напомним, что на сайте Уполномоченного по правам человека в ДНР создан раздел «Веб-приемная». Граждан могут задать вопрос Уполномоченному в режиме онлайн. Для этого необходимо указать имя, электронную почту, тему и сам вопрос. Также можно прикрепить документ.

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