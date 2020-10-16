В ДНР запретили обслуживать людей, которые не носят защитные маски

В ДНР ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 16 октября в Донецкой Народной Республике действуют новые ограничительные меры для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР Дениса Пушилина.

В указ «О введении режима повышенной готовности» от 14 марта добавили несколько новых пунктов. Во-первых, предприниматели должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования.

Во-вторых, предприятия, учреждения, предприниматели, местные администрации могут отказывать людям в предоставлении услуг, если у них не будет защитной маски. Тоже самое касается и водителей общественного транспорта.

— Отказывать в предоставлении услуг гражданам без средств индивидуальной защиты (масок) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых расположены государственные органы, местные администрации, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, физические лица – предприниматели и их объекты, а также в транспортных средствах общего пользования и на рынках, — говорится в тексте документа.

В-третьих, устанавливается запрет на привлечение зрителей при занятии спортом, в том числе на открытом воздухе, включая индивидуальные и групповые занятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР рассказали о ситуации с коронавирусом

Глава минздрава заявил, что ДНР отправила в Россию заявку на получение вакцины от коронавируса. (подробнее)