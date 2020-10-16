Российский космонавт показал как выглядит Донецк из космоса

Вот так выглядит наш город из космоса. Фото Иван Вагнер

Как выглядит наша Земля с высоты – интересно всегда. Сколько бы не летал в самолете, а все равно хочется сидеть возле окна и смотреть вниз на поля, леса, тайгу, города и села. К сожалению, посмотреть на наш город с высоты получится еще не скоро. Но свершилось невозможное – в сети появилось фото Донецка из космоса! Находящийся в данный момент на борту космического корабля «Союз МС-16» бортинженер Иван Вагнер сфотографировал и опубликовал фото Донецка у себя на страничке.

- Шахты Донбасса входят в ТОП самых глубоких шахт мира: например, шахта имени академика Скочинского имеет глубину 1546 метров. При этом уникальная система подземных коридоров донецких шахт имеет длину свыше 2000 километров!, – рассказал Иван Вагнер о Донецке своим подписчикам в Инстаграме.

Если присмотреться, то на фото можно рассмотреть городские водоемы, дома и улицы. В кадр из космоса попал городской ставок у парка Щербакова – хорошо виден мост и крыша аквапарка.

Огромное спасибо Иван Вагнер за удовольствие полюбоваться нашим городом из космоса!

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