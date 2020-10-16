Коронавирус в ДНР: за сутки выявлено 153 случаев заражения

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 5058 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР выявили еще у 153 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что за сутки от ковидной инфекции выздоровел 31 человек. За этот же период зарегистрировано 13 летальных случаев.

- По состоянию на 10.00 16 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 5058, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

В Минздраве Донецкой Народной Республики рассказали, что за все время выздоровевших от коронавируса – 2328 человек. Зарегистрировано 337 летальных случаев. Лечение продолжают 2393 пациента.

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