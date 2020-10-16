В СЦКК ДНР заявили о нарушениях со стороны Украины

ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня. Фото: штаб ООС

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о зафиксированных утром 16 октября нарушениях со стороны вооруженных формирований Украины.

В 09.10 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению из Авдеевки в сторону Яковлевки. Применялось стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

В представительстве отметили, что с 9.04 до 10.00 была отмечена работа беспилотника в районе подконтрольного Киеву села Водяное.

- Там же зафиксированы и пять взрывов, - рассказали в рпедставительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР пять боеприпасов.

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