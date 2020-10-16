ВСУ обстреляли Яковлевку и Спартак

ВСУ выпустили по ДНР пять боеприпасов. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц, - сказали в СЦКК.

В представительстве рассказали, что под огнем украинских силовиков оказался район села Спартак к северу от Донецка, а также село Яковлевка под Ясиноватой.

- При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы, - сообщили в Совместном центре.

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