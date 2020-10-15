На подконтрольной Киеву Луганщине нашли устройства, которыми украинские военные могли поджигать лес

Пожары уничтожили 30 тысяч гектаров леса и более 550 домов. Фото: ГСЧС Украины

Вблизи поселка Гречишкино Новоайдарского района подконтрольной Киеву Луганщины местные жители обнаружили в лесу устройства для дистанционного поджигания.

- Бумажный пакет, в нем немного взрывчатки и дистанционный взрыватель. От пакета натянута пропитанная горючим веревка к другим соснам, – рассказали очевидцы.

О найденных устройствах сообщили следствию, которое ведется по фактам масштабных пожаров на Луганщине. По данным разведки Народной милиции ЛНР к поджогам причастны украинские военные, которые занимались незаконной вырубкой леса.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары. В результате погибли 11 человек, 19 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений, около 1800 хозпостроек. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы украинских военных. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Пострадавшим в результате пожаров украинские власти намерены выплатить компенсации по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.

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