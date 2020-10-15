Александр Оприщенко: В ДНР смогут проводить тестирование на коронавирус всех желающих за государственный счет

Скоро в ДНР каждый желающий сможет пройти тестирование за государственный счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 октября, и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко провел брифинг по эпидемиологической обстановке в Республике, связанной с ростом заболеваний коронавирусом. Руководитель Минздрава рассказал, в частности, о ситуации с тестированием на COVID-19.

- В течение двух недель будет закуплено большое количество тест-систем для проведения ИФА-исследований (иммуноферментный анализ). У нас 24 лаборатории при больницах для проведения ИФА-исследований. После получения этих систем мы сможем проводить тестирование на коронавирусную инфекцию всех желающих за государственный счет. Погрешность у них приблизительно такая же, как и ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция), - сказал Оприщенко.

Он также добавил, что всего в Республике за сутки проводятся порядка 300 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

- У нас в Республике работают две лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование. Суммарно мы можем проводить 320 таких тестов в сутки, и это недостаточно. Потребность выполнения исследований у нас 700-800 в сутки. Технически мы не можем обеспечить ПЦР-тестами всех желающих. Поэтому предпочтение здесь отдается пациентам госпитальных баз. Еще две лаборатории в ДНР («Био-лайн» и «Пастер») могут проводить тестирование с помощью ИФА-тестов, но они частные, и поэтому тестирование платное, - отметил глава Минздрава.

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