Александр Оприщенко: В аптеки ДНР на этой неделе поступит большая партия медикаментов

В аптеках нет дефицита лекарственных препаратов. Фото: lug-info.com

Сегодня, 15 октября, и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко провел брифинг по эпидемиологической обстановке в Республике, связанной с ростом заболеваний коронавирусом. Руководитель Минздрава рассказал, в частности, об обеспечении медикаментами.

И.о. министра здравоохранения отметил, что в аптечной сети нет дефицита лекарственных препаратов. Кроме того, уже на этой неделе в аптеки Республики поступит большая партия медикаментов.

- Что касается больниц, то проблема плохого обеспечения была связана с недостаточным финансированием. Теперь на медикаментозное обеспечение была выделена достаточно большая сумма денежных средств и вчера ГП «Лекарства Донбасса» начало закупать медикаменты и средства индивидуальной защиты. Также поступили первые партии антибиотиков, антикоагулянтов, респираторы, маски, перчатки, костюмы повышенной степени защиты, щитки, очки и прочее необходимое для работников медучреждений, — сообщил Александр Оприщенко.

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