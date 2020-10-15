«Сообщал о дислокации военных!» Жителя ДНР приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель ДНР Дзыцюк осужден на 16 лет лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР подсудимый Дзыцюк В.Н. осужден по статье 321, части 2 статьи 233, статье 232, части 3 статьи 260, части 3 статьи 256 УК ДНР к 16 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2015 года Дзыцюк, находясь на территории Украины, был привлечен к негласной работе сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. С декабря 2015 года по март 2017 года обвиняемый собирал и передавал ГУР сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил ДНР. Для этого использовал мессенджер.

Кроме того, Дзыцюк прошел обучение приемам сборки взрывных устройств. После этого в мае 2017 года провез в ДНР два взрывных устройства для осуществления террористических актов на территории Республики.

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