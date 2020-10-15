Украинские военные при обстреле Донецка использовали минометы

На донецком направлении украинские военные выпустили 9 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. А при обстреле Донецка использовали минометы. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем украинских силовиков на донецком направлении оказался район «Вольво-Центра» на севере Донецка, окрестности поселка Каштановое и села Яковлевка, на мариупольском направлении — окрестности села Ленинское. При обстрелах противник применял минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Кроме того, было произведено три взрыва на позициях ВСУ вблизи города Авдеевка. Также украинский беспилотник был замечен в районе поселка шахты Трудовская на западе Донецка. Работа беспилотника была зафиксирована наблюдателями СЦКК с 14:40 по 14:50 в районе села Новомарьевка.

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