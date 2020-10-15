В Донецке умер директор республиканского театра кукол Виктор Стариков

Виктор Стариков 28 лет возглавлял театр кукол. Фото: пресс-служба Министерства культуры ДНР

Заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого республиканского академического театра кукол Виктор Стариков скончался 14 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства культуры ДНР.

- Приносим искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всей театральной семье. Мы знали Виктора Михайловича его как доброго, искреннего человека с открытой душой и сердцем, наполненным любовью к окружающему миру. Это большая и невосполнимая утрата, — сказано в сообщении.

Виктор Стариков родился и вырос в Луганске. Окончил Луганское музыкальное училище и Донецкий музыкально-педагогический институт. Свою трудовую деятельность Виктор Михайлович начал в 1964 году с должности артиста Луганского областного драматического театра. Спустя год он стал практикантом Луганской областной филармонии. В 1966 году Виктор Стариков стал артистом оркестра Донецкого театра оперы и балета, где трудился около 20 лет. С 1987 по 1988 год занимал должность секретаря горкома Донецкого обкома профсоюза работников культуры, а позднее - артиста оркестра Донецкого государственного академического русского театра оперы и балета.

В 1992 году Стариков возглавил Донецкий областной театр кукол, а в 2015 году был назначен на должность директора Донецкого республиканского академического театра кукол.

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