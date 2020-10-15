Спасатели МЧС работают в экстремальных условиях. Фото: МЧС ДНР

В Дебальцево пожарные спасли 40-летнего мужчину. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 14 октября на улице Ленина в Дебальцево возник пожар на втором этаже четырехэтажного дома. Спасатели ГПСО Дебальцево выявили на месте пожара 40-летнего мужчину. Его вывели по лестничному маршу на свежий воздух. Спасенный не пострадал, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС ДНР привлекались 2 спецмашины и 7 сотрудников.

Тем временем, в Шахтерском районе ликвидирован пожар в поселке Малоорловка. В результате происшествия пострадал мужчина, 1936 года рождения, который был госпитализирован в больницу города Кировское.

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 48 пожаров, из них 16 – горение сухой растительности.

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