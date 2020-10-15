Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки COVID-19 заболели 30 жителей Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В минувшие сутки коронавирусом в ЛНР заболели 30 жителей. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 1273 случая заражения опасной инфекцией. 58 человек, заразившихся COVID-19, скончались. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1273. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 926 человек. Из них 22 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики еще весной ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Потом большая часть ограничительных мер значительно смягчена. А сейчас идет процесс усиления карантинных мероприятий.

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