Дарья Морозова исполнила «Дерево желаний» пяти юных жителей ДНР

13-летняя Даша из Амвросиевского района получила мольберт. Фото: ombudsmandnr.ru

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова исполнила мечты пяти юных жителей Республики в рамках благотворительного проекта «Дерево желаний». Подарки получили 13-летняя Даша из Амвросиевского района, 10-летняя Ксения из Иловайска, 8-летний Егор из Донецка, 10-летняя Милана и 8-летний Саша из Углегорска. Об этом рассказали в пресс-службе омбудсмена ДНР.

Все ребята относятся к льготным категориям. Это дети погибших военнослужащих, пострадавшие в результате военной агрессии ВСУ, с инвалидностью, а также лишенные родительской опеки и оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.

Детям вручены мольберт и краски, поясная сумка и флеш-карта, энциклопедия о современной технике, художественный набор и алмазная мозаика.

- Считаю, что мечты должны сбываться. Особенно, если это детские мечты. Дети Донбасса растут в сложных условиях. В этой ситуации особенно важно постоянно показывать им другую сторону жизни, в которой много доброты и хороших людей, всегда готовых протянуть руку помощи, – отметила Дарья Морозова.

Напомним, что проект «Дерево желаний» инициирован депутатами Народного Совета ДНР и проводится с целью оказания материальной, психологической и эмоциональной поддержки наиболее уязвимым категориям несовершеннолетних.

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