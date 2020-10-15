ДНР предложила в Контактной группе дорожную карту по выводу переговоров из тупика

Наталья Никонорова сообщила, что Киев затягивает переговоры по дорожной карте. Фото: МИД ДНР

Представители ДНР предложили на видеоконференции Контактной группы дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом по итогам очередного раунда переговоров заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Напомним, что переговорный процесс был фактически заблокирован после принятия Киевом решения о проведении местных выборов на Украине без учета неподконтрольных территорий в Донбассе. Что противоречило Минским соглашениям.

- Мы предложили компромиссное решение, способное вывести переговорный процесс из тупика. ДНР представила комплексный проект плана действий (дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, работать над которым сначала согласились все участники переговоров, — отметила Никонорова.

Для доработки документа требовалось лишь дать совместное поручение рабочей группе по политическим вопросам.

- Однако украинская сторона, выразив нежелание работать на основе документа нашего авторства, затянула его обсуждение на несколько часов. Очевидно, что такие действия направлены на блокирование процесса и лишение нашего предложения каких-либо перспектив, – считает Никонорова.

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