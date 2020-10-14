15 октября в Донецке будет ясно, +21 градус

15 октября в Донецке будет 21 градус тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 15 октября будет ясно. Без осадков.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, от 19 до 21 градуса тепла.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до10 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.

По прогнозам синоптиков, 16 октября в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, а температурный фон сохранится.

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