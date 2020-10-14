От коронавруса в ДНР лечатся 2169 человек. Фото: Архив «КП»
На сегодня от коронавируса в ДНР лечатся 2169 пациентов, как в стационарах, так и амбулаторно. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.
- За все время выписали 2276 человек, летальных случаев – 307, - говорится в сообщении Минздрава.
Напомним, что за минувшие сутки от коронавируса в ДНР умерли 14 пациентов. Это мужчины в возрасте от 56 до 79 лет и женщины в возрасте от 56 до 76 лет.
Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций.
- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - призывают они.
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