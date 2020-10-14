В Донбассе двое нациков дезертировали, прихватив с собой автоматы

В Донбассе два украинских солдата дезертировали
Два военнослужащих ВСУ, придерживающиеся радикальных взглядов, покинули позиции в районе села Нижнетеплое, прихватив с собой автоматы с полным боекомплектом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- 12 октября два военнослужащих 80-й бригады самовольно покинули позиции в районе Нижнетеплого, оба были вооружены автоматами АК-74, - рассказал он.
Командир соединения Владимир Шворак после безуспешных поисков беглецов был вынужден доложить о происшествии в штаб, так как в бригаду прибыли сотрудники военной службы правопорядка. Сейчас дезертиров розыскивают.
- Беглые военнослужащие были на учете у курирующих часть в пункте постоянной дислокации сотрудников СБУ как лица, имеющие радикальные взгляды, а также поддерживающие связи с националистами города Львов, - уточнил Осадчий.
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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)