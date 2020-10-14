«Чтобы в полицию не жаловался!» В Макеевке пьяный девятиклассник до смерти избил пенсионера

Девятикласснику грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центрально-Городском районе Макеевки 14-летний школьник жестоко избил 74-летнего жителя. От полученных травм мужчина скончался. Теперь девятикласснику грозит до 15 лет лишения свободы.

- Пьяный школьник нанес потерпевшему множественные удары кулаком в лицо. Таким способом подросток решил отомстить пенсионеру за то, что тот написал на него заявление в полицию. Девятиклассник трижды обворовывал мужчину, за что был привлечен к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе Макеевского ГУ МВД ДНР.

74-летнего пенсионера госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Спустя неделю он умер от полученных побоев.

Как сообщила начальник сектора по делам несовершеннолетних Центрально-Городского райотдела полиции Галина Назаренко, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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