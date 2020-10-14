Коронавирус в ДНР: за сутки выявлено 86 зараженных

Выздоровели – 2276 жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирус в ДНР выявили еще у 86 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 13 октября, выявлено 86 случаев заболевания, - говорится в сообщении.

В Минздраве ДНР рассказали, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 15 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 14 летальных случаев – мужчины в возрасте от 56 до 79 лет и женщины в возрасте от 56 до 76 лет, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирус в ДНР выявили у 4752 человек. Выздоровели – 2276 жителей. Зарегистрировано 307 смертей. Продолжают лечение 2169 пациент.

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