Коронавирус в ЛНР выявили еще у 18 жителей

За сутки 28 человек выздоровели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР за сутки был выявлен у 18 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 14 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1243, - рассказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки 28 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

- За все время выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 904 человека, - сказали в Минздраве ЛНР.

Зарегистрировано 58 летальных случаев.

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