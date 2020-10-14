Коронавирус в ЛНР выявили еще у 18 жителей

За сутки 28 человек выздоровели
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР за сутки был выявлен у 18 жителей.
- Всего по состоянию на 09.00 14 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1243, - рассказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки 28 человек выздоровели и были выписаны из больниц.
- За все время выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 904 человека, - сказали в Минздраве ЛНР.
Зарегистрировано 58 летальных случаев.
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