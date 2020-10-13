14 октября в Донецке будет ясно, +24 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 октября будет ясно. Без осадков.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, от 22 до 24 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до12 метров в секунду.

В этот день отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера - зима будет холодной; с юга - будет теплой; с запада - к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.

По прогнозам синоптиков, 15 октября в Донецке и ДНР сохранится ясная теплая погода.

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