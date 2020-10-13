В Донбассе украинские боевики пригнали зенитный ракетный комплекс «Оса» в жилой массив. Фото: Штаб «ООС»

Киевские силовики пригнали зенитный ракетный комплекс «Оса» и боевые машины пехоты в жилые массивы зоны проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- За прошедшие сутки выявлено размещение техники: из состава 14-й отдельной механизированной бригады - один ЗРК «Оса» в жилом районе населенного пункта Боброво; из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады - четыре БМП в населенном пункте Геевка, - рассказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства отметил, что таким образом киевские боевики нарушают дополнительные мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Он также добавил, что эти факты подтверждаются отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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