Отопительный сезон в ДНР 2020 может начаться позже обычного

Сергей Наумец сообщил о готовности к отопительному сезону Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отопительный сезон в ДНР 2020 не за горами. Но его начало может быть отложено на несколько дней из-за сохранения теплой погоды. Об этом сегодня сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- В этом году погодные условия способствуют проведению подготовительных мероприятий. Согласно прогнозу гидрометцентра, до конца недели сохранится теплая погода, что позволяет начать отопительный сезон на несколько дней позже. 6 октября Глава Республики Денис Пушилин поручил МЧС ДНР своевременно обеспечить предоставление местным администрациям информации о среднесуточной температуре наружного воздуха. До конца недели будет осуществлен окончательный контроль готовности городов и районов к запуску отопления, - сообщил Сергей Наумец.

На сегодня Госконцерном «ДОНБАССГАЗ» разработан и согласован с Минстроем график запуска котельных, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить работу всех котельных.

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