В ДНР наградят горняков, отличившихся при восстановлении шахты «Комсомолец Донбасса»

Денис Пушилин поручил наградить горняков, отличившихся при восстановлении шахты «Комсомолец Донбасса» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин поручил министру угля и энергетики Руслану Дубовскому представить к государственным наградам работников шахты «Комсомолец Донбасса», отличившихся во время восстановительных работ на предприятии после аварии 16 августа.

- Это весьма значимо. И именно благодаря вашему самоотверженному труду становится понятно, что любые испытания, коих у нас выпадает сейчас очень много, не отнимут у Донбасса славу шахтерского региона. Благодаря вашему трудовому героизму у нас получается восстанавливать шахты, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, что на крупнейшей шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское в середине августа произошло возгорание кабелей в башенном копре главного ствола. Огнем повреждено больше 12 километров кабельных линий, электрооборудование управления подъемными машинами. Шахта уже введена в строй, но восстановительные работы на ней еще продолжаются.

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