Миномет «Молот» продолжает уносить жизни украинских военных. Фото: Штаб ООС Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Один боевик вооруженных формирований Украины умер, еще трое ранены в результате очередного взрыва миномета украинского производства «Молот». Об этом, ссылаясь на данные разведки, сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- Во время занятий с личным составом 503-го отдельного батальона морской пехоты на полигоне в районе населенного пункта Предтечино произошел разрыв мины в канале ствола миномета «Молот. В результате трое боевиков получили тяжелые ранения, один скончался на месте, - говорится в сообщении.

По данным разведки, причиной взрыва стало использование миномета без шнура для безопасной стрельбы, а также нарушение правил подготовки боеприпаса и несоблюдение правил его хранения.

Миномет «Молот» калибром 120 миллиметров создан на Украине в 2015 году. На сегодня в результате его разрывов погибли или травмированы больше 150 украинских военных. Несмотря на это, в госконцерне «Укроборонпром» заявили, что в ВСУ нет альтернативы «Молотам» и они и дальше будут использоваться.

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