Взрыв гранаты в Макеевке: одного из пострадавших мальчишек завтра выпишут

Такие листовки часто в Республику привозила доктор Лиза Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Одного из подростков 16-летнего Георгия, раненного из-за детонации гранаты в Макеевке 6 октября, выпишут 14 октября. Состояние второго пострадавшего - 15-летнего Олега - средней тяжести. Об этом сообщил их лечащий врач Алексей Журавлев.

- У Олега проникающее ранение правого глаза с наличием инородного тела в глазу и левого – инородное тело под конъюнктивой. Сейчас левым глазом он видит плохо, а правым не видит вообще. Также у ребенка множественные осколочные ранения конечностей и туловища, но они не проникающие в полость тела. Он, очевидно, находился ближе к эпицентру взрыва, - сообщил Алексей Журавлев.

Подростка сегодня перевели из реанимации в хирургию. У него развилась контузионная пневмония, возникшая из-за взрывной волны

Напомним, что ЧП произошло в центре Нижней Крынки (Макеевка). По данным МВД, подростки нашли гранату и сами привели его действие, приняв за муляж.

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