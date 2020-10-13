Жители подконтрольного Киеву Донбасса жалуются в полицию на украинских боевиков

Жители Счастья, Геевки и Войтово, находящихся в зоне проведения операции объединенных сил, за неделю подали в местные отделы полиции двадцать шесть заявлений с жалобами на аморальное поведение военнослужащих ВСУ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий с ссылкой на источник в «Луганской военно-гражданской администрации».

- Основными причинами обращений жителей являются мелкие кражи, попытки угона автомобилей, нахождение на улицах и в общественных местах в нетрезвом состоянии, избиения местных жителей и хамское поведение на дорогах военных водителей, - рассказал он.

Представитель Народной милиции пояснил, что эта ситуация обусловлена проводимыми в соединении мероприятиями ротации и полным попустительством со стороны командного состава.

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