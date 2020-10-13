В ДНР временно запретили проводить ярмарки из-за COVID-19

Продовольственные ярмарки в ДНР проводились регулярно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, теперь накладываются и на ярмарки. Их временно запретили проводить в ДНР. Об этом сообщили 13 октября в пресс-службе администрации города Донецка.

— Согласно решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV, на территории городов и районов Донецкой Народной Республики запрещено проведение ярмарочных мероприятий, — говорится в сообщении.

Точной даты снятия запрета нет. В Межведомственном оперативном штабе указали, что жителям Республики нужно пока воздержаться от посещения мест массового скопления людей. А когда эпидситуация придет в норму, то ограничительные меры начнут постепенно послаблять. Так что ярмарки под запретом до особого распоряжения штаба.

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