Через гуманитарный коридор 12 октября проследовало больше 200 человек

Гуманитарный коридор работает в штатном режиме, установленном во время первой волны коронавирусной инфекции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— 12 октября функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка», на территорию Республики запущено 19 транспортных средств, 134 человека, — сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайной ситуации ДНР.

Также за время работы гуманитарного коридора на территорию Украины успели выехать 17 автомобилей и 88 человек.

Напомним, что на линии разграничения между ДНР и Украиной есть еще три пропускных пункта. Но они были закрыты еще во время первой волны пандемии коронавируса. Сейчас частично работает только один из них – «Еленовка». Пересечь границу можно два раза в неделю – понедельник и пятницу.

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