Молодежь запустила фото-флешмоб в соцсетях ко Дню флага ДНР

К участию в флешмобе приглашаются все жители ДНР и РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

25 октября в ДНР отмечается День государственного флага. Так что молодые люди в социальных сетях организовали собственный флешмоб к этому празднику. Главное его условие - сделать фотографию в цветах флага ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Принять участие в акции можешь ты и все твои друзья из разных городов. Вам нужно до 24 октября на почту организации m.respublika@bk.ru прислать свои фотографии с государственным флагом ДНР. Перед отправкой главное – прочтите требования к фото, — говорится в сообщении.

Потом все эти фотографии объединят в одну мозаику в виде республиканского триколора. 25 октября ее опубликуют на ресурсах «Молодой Республики».

Участвовать в флешмобе могут все желающие. При чем не только жители ДНР, но также Российской Федерации.

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