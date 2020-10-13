Украинская армия обстреляла Яковлевку из минометов

ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – десять единиц, - рассказали в СЦКК.

Под обстрел киевских силовиков попал район поселка Яковлевка, что вблизи Ясиноватой.

- При обстрелах применялись минометы калибра 82 миллиметра, - сообщили в представительстве. - Накануне сообщалось, что украинские силовики обстреляли бригаду рабочих, ремонтировавших железнодорожные пути под Ясиноватой. Помимо этого, ВФУ в нарушение условий дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе проводили инженерные работы на позициях в районе подконтрольного киевским властям поселка Пески.

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