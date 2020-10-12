Погода в Донецке на день: С утра и до самого вечера 13 августа небо будет скрыто за облаками

За последние 130 лет 13 октября самая высокая температура была 24 градуса тепла, а самая низкая – почти минус пять градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке с утра и до самого вечера обещает быть пасмурной. 13 октября небо будет скрыто за облаками. Но при этом осадков не предвидится.

С 21.00 12 октября до 21.00 13 октября температура воздуха будет колебаться от 12 градусов тепла ночью до 23 градусов днем. Ветер будет дуть в восточном и юго-восточном направлениях. Скорость воздушных потоков будет составлять 5 – 11 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 13 октября почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. В этот день наши предки пытались «прибавить ходу зиме». Происходило это так: они вытрушивали из своих постелей старую солому и жгли ее «от призора недоброго глаза».

Для определения погоды в этот день они также пытались наблюдать за поведением журавлей. Если птицы уже отлетели, то значит ритуал сработал, и будет ранняя холодная зима.

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